Ultime News

29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
29 Ott 2025 Cremona-Pechino, scambio
culturale nel segno della liuteria
29 Ott 2025 Pizzighettone, dopo 105 anni chiude
Foto Azzini: "Anni di vita condivisa"
29 Ott 2025 Al via l'iniziativa di crowdfunding
promossa da Credito Padano
29 Ott 2025 Fondazione Vismara-De Petri:
20 monitor di ultima generazione
Video Pillole

Marotta “Vicini alla famiglia della vittima ed a Martinez”

MILANO (ITALPRESS) – “Incidente Martinez? Purtroppo è un fatto grave e delicato, chiaramente siamo vicini alla famiglia della
vittima e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, sono situazioni e disgrazie che accadono quotidianamente”. Lo ha
dichiarato il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine dell’evento “Road to Milano Cortina 2026 -100 giorni”, in merito
all’incidente che ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter, Joseph Martinez, e che è costato la vita a un uomo.
eb/gm/gtr

