Ultime News

29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
29 Ott 2025 Cremona-Pechino, scambio
culturale nel segno della liuteria
29 Ott 2025 Pizzighettone, dopo 105 anni chiude
Foto Azzini: "Anni di vita condivisa"
29 Ott 2025 Al via l'iniziativa di crowdfunding
promossa da Credito Padano
29 Ott 2025 Fondazione Vismara-De Petri:
20 monitor di ultima generazione
Video Pillole

Mattarella a Firenze, visita alla mostra Beato Angelico a Palazzo Strozzi

FIRENZE (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Firenze per visitare la mostra Beato Angelico in esposizione a Palazzo Strozzi. A guidare Mattarella nella visita alla mostra il direttore di Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, Stefano Casciu, direttore generale dei musei nazionali della Toscana e Carl Brandon Strehlke, curatore della mostra del Beato Angelico. Ad accogliere Mattarella all’esterno di Palazzo Strozzi presenti anche il presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, Luigi De Siervo, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

xb8/tvi/mca1

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...