Mattarella a Firenze, visita alla mostra Beato Angelico a Palazzo Strozzi

FIRENZE (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Firenze per visitare la mostra Beato Angelico in esposizione a Palazzo Strozzi. A guidare Mattarella nella visita alla mostra il direttore di Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, Stefano Casciu, direttore generale dei musei nazionali della Toscana e Carl Brandon Strehlke, curatore della mostra del Beato Angelico. Ad accogliere Mattarella all’esterno di Palazzo Strozzi presenti anche il presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, Luigi De Siervo, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

(Fonte video: Quirinale)