Ultime News

29 Ott 2025 Aggredì una giovane insegnante
per rapinarla: 29enne condannato
29 Ott 2025 Veicolo in fiamme in A21,
casello chiuso e 4 km di coda
29 Ott 2025 New York City Gospel Choir:
biglietti in vendita dal 30 ottobre
29 Ott 2025 La migrazioni delle gru:
lo spettacolo nel cielo a Pieve d'Olmi
29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
Video Pillole

Milano-Cortina, Buonfiglio “Olimpiadi di pace la medaglia più bella da vincere”

MILANO (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi della pace? Vediamola come lo sport che riesce a contribuire a ridare vita ai valori di rispetto, di inclusione e di comportamenti sani: sarebbe la più bella medaglia da vincere come Italia. Con il vicepremier Tajani stiamo studiando di lanciare questa voglia dell’Italia e del Coni di chiedere la pace olimpica. Stiamo studiando il modo, il giorno e la comunicazione giusta per farlo”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della conferenza stampa dopo la Giunta del Coni alla Triennale di Milano, in occasione dei -100 giorni dai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. “In questo momento mi viene un po’ la pelle d’oca perché noi stiamo qui in un bel posto, a 100 giorni dalle Olimpiadi, ma c’è tanta gente che sta soffrendo e non ce lo dobbiamo dimenticare”.
