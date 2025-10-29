Ultime News

Milano-Cortina, Buonfiglio “Portabandiera? Non posso essere superficiale”

MILANO (ITALPRESS) – “I portabandiera? Ho già detto che è una grossa responsabilità del Presidente del Coni. Mi avvalgo di tante persone che hanno esperienza e competenza, chi riceve la bandiera dal Capo dello Stato riceve una grande responsabilità. Non posso permettermi di essere superficiale”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della conferenza stampa dopo la Giunta del Coni alla Triennale di Milano, in occasione dei -100 giorni dai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

