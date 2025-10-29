Ultime News

29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
29 Ott 2025 Cremona-Pechino, scambio
culturale nel segno della liuteria
29 Ott 2025 Pizzighettone, dopo 105 anni chiude
Foto Azzini: "Anni di vita condivisa"
29 Ott 2025 Al via l'iniziativa di crowdfunding
promossa da Credito Padano
29 Ott 2025 Fondazione Vismara-De Petri:
20 monitor di ultima generazione
Video Pillole

Milano-Cortina, Mornati “Vogliamo condividere l’ultimo miglio”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo evento ormai segna il cammino, accompagna i Giochi Olimpici, è il momento in cui lanciamo la
nostra squadra, vogliamo condividere con voi quello che sarà l’ultimo miglio. Milano Cortina ha un fascino particolare, ci
sentiamo protagonisti: per la prima volta della storia sarà un’Olimpiade diffusa che sicuramente verrà presa a modello”. Lo ha
dichiarato Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni e dei Comitati Olimpici Europei, a margine dell’evento “Road to Milano
Cortina 2026 -100 giorni”.
eb/gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...