29 Ott 2025 Ex dell’Aselli: in Etiopia con
il documentario di Maffi
29 Ott 2025 Truffa un prete fingendosi dirigente
regionale: condannato 34enne
29 Ott 2025 Vaccinazioni antinfluenzali,
Cremona supera le 34mila dosi
29 Ott 2025 Trovati con la droga in casa:
condannati operaio e geometra
29 Ott 2025 Inferno sul Nilo: salva
una famiglia di Casalmaggiore
Pastorello (Gruppo Acea): “Transizione idrica si affianca a quella energetica”

(Adnkronos) – “Oltre alla transizione energetica, questo decennio è interessato dalla transizione idrica. Insieme a Intesa Sanpaolo, oggi, presentiamo due importanti novità nell’ambito del nostro accordo: il secondo report congiunto del Centro Studi Acea – Intesa Sanpaolo, che parla dell’acqua e sensibilizza sul suo utilizzo nella filiera agroalimentare, e l’annuncio del primo corso in Italia sui water manager”. Sono le parole di Marco Pastorello, Chief Transformation Officer del Gruppo Acea, in occasione dell’incontro ‘Acqua, una risorsa strategica per l’impresa sostenibile’, organizzato da Intesa Sanpaolo e Acea a Roma nell’ambito della collaborazione tra le due realtà a sostegno del settore idrico.  

“Per noi è molto importante che la sensibilizzazione che deve essere fatta sul tema della risorsa idrica coinvolga tutti gli operatori economici e finanziari del Paese. Infatti, da ormai un anno, siamo impegnati con Intesa Sanpaolo per portare queste tematiche sui tavoli istituzionali delle imprese e ne stiamo parlando al World Economic Forum”, conclude Pastorello. 

