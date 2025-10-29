“Credo che lo stallo della popolazione residente in provincia di Cremona sia un dato che comporta la messa in campo di policy locali, cioè azioni a livello locale, ma ovviamente anche di carattere nazionale“. Così il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio a commento dei primi dati di Cremona allo Specchio 2025, la ricerca promossa dal nostro network consultabile CLICCANDO QUI.

“Le leve sulle quali è necessario intervenire riguardano politiche sulle nuove generazioni, politiche di genere sulle pari opportunità. Serve anche rivisitare il nostro modello di welfare. E poi a livello locale, serve una città aperta ai giovani: il percorso che stiamo intraprendendo con le Università è un percorso importante. Senza dimenticare l’investimento che stiamo facendo anche a livello comunale sulle scuole dell’infanzia”.

Continua il Sindaco di Cremona, a proposito della popolazione straniera residente (CLICCA QUI per i dati completi): “Serve una politica migratoria capace di andare incontro anche alle esigenze delle imprese, perché se sentiamo qualsiasi tipo di imprenditore, che sia una grande o una piccola impresa, c’è bisogno di manodopera e la manodopera deve essere qualificata. E quindi il fenomeno migratorio deve essere, in un certo senso, incanalato all’interno delle esigenze lavorative, perché attraverso questo aspetto si costruisce un percorso di integrazione e di qualità”.

Un altro dato rilevante riguarda l’età della popolazione, ormai sempre più anziana: “Il tema della longevità è un tema importante – commenta Andrea Virgilio -, non va affrontato soltanto in termini di criticità, ma anche in termini di opportunità per quanto riguarda la possibilità di connetterlo sui nostri percorsi formativi e sui percorsi universitari”.

