Lavoro, 124 offerte nei Centri per l'Impiego. A Casalmaggiore torna "Talenti a colazione"

Sono 124 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona questa settimana. E’ possibile consultarle al link dell’apposito portale. Accanto ad esse, come di consueto l’ufficio Politiche del Lavoro segnala anche le altre opportunità, ossia le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, disponibili nell’apposita sezione.

Tra le attività messe in campo dagli uffici, è in programma il Job Day di Casalmaggiore, Talenti a colazione, organizzato da Centro per l’Impiego e Randstad con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore. Un’occasione unica per creare il perfect match tra importanti realtà aziendali e talenti del territorio.

L’evento si svolgerà venerdi 8 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la biblioteca di Casalmaggiore, via Marconi n.8.

Per partecipare inviare CV a: casalmaggiore@randstad.it oppure preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it oppure contattare 0375 671086 (Randstad) 0372 42213 (Cpi).

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