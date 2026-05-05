Sala Puerari piena per il primo incontro del corso gratuito di birdwatching

Sono in programma nei lunedì di maggio gli incontri gratuiti per il corso base di Birdwatching, organizzato dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con il Gruppo Naturalisti Cremonesi. I prossimi appuntamenti sono previsti i giorni 11, 18 e 25 maggio dalle ore 20:30 alle 22:30 presso la Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4). Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, si è tenuto il primo evento con quasi 150 partecipanti.

L’incontro inaugurale è stato introdotto dal conservatore Anna Mosconi che ha presentato gli obiettivi del corso. Ha preso poi la parola il professor Riccardo Groppali con una relazione introduttiva, durante la quale sono state presentate le tecniche di osservazione e le basi per il riconoscimento delle specie. Il contributo ha offerto ai partecipanti un primo orientamento teorico.

«Siamo molto soddisfatti della risposta della cittadinanza a questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Rodolfo Bona –. La partecipazione così numerosa dimostra quanto sia sentita l’attenzione verso l’ambiente e la biodiversità. Questo corso rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione, che continueremo a sostenere anche in futuro».

All’appuntamento di lunedì 11 maggio interverranno Emanuele Crepet e Stefano Zuliani per trattare l’argomento “Uccelli degli ambienti acquatici”; il 18 maggio Gianfranco Colombo e Sergio Mantovani parleranno di “Uccelli degli agro-sistemi”; e infine il 25 maggio Simone Ravara e Bassano Riboni approfondiranno gli “Uccelli degli ambienti boschivi”. Durante il corso verranno calendarizzate due uscite sul campo.

Per info: museo.storianaturale@comune.cremona.it

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