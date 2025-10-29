Ultime News

29 Ott 2025 Ex dell’Aselli: in Etiopia con
il documentario di Maffi
29 Ott 2025 Truffa un prete fingendosi dirigente
regionale: condannato 34enne
29 Ott 2025 Vaccinazioni antinfluenzali,
Cremona supera le 34mila dosi
29 Ott 2025 Trovati con la droga in casa:
condannati operaio e geometra
29 Ott 2025 Inferno sul Nilo: salva
una famiglia di Casalmaggiore
Video Pillole

Tg News – 29/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Scontro fra Suv e bus di studenti, morto 85enne senza patente
– Delitto Garlasco, nuove indagini a Roma per Andrea Sempio
– Trump: “Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio”
– Putin testa il super missile sottomarino Poseidon
– Blitz anti narcos nelle favelas a Rio, oltre 100 morti
– Retribuzioni, Istat: salari reali inferiori dell’8,8% rispetto al 2021
– Milano-Cortina, Sala: “Mancano 100 giorni, siamo in tempo”
– Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia
– Previsioni 3BMeteo 30 Ottobre
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...