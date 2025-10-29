Video Pillole
Tg News – 29/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Scontro fra Suv e bus di studenti, morto 85enne senza patente
– Delitto Garlasco, nuove indagini a Roma per Andrea Sempio
– Trump: “Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio”
– Putin testa il super missile sottomarino Poseidon
– Blitz anti narcos nelle favelas a Rio, oltre 100 morti
– Retribuzioni, Istat: salari reali inferiori dell’8,8% rispetto al 2021
– Milano-Cortina, Sala: “Mancano 100 giorni, siamo in tempo”
– Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia
– Previsioni 3BMeteo 30 Ottobre
