Abodi “Sono convinto che all’America’s Cup a Napoli una sfida americana ci sarà”





ROMA (ITALPRESS) – “Sono fiducioso che sarà un’edizione fantastica e che ci sarà una sfida statunitense”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Premio De Sanctis, a Roma, parlando del forfait del team American Magic per la storica competizione di vela, in programma a Napoli nel 2027. “Siamo in una fase ancora interlocutoria e di negoziazione, non è una sfida solo sportiva ma quasi industriale. È normale che ci sia una certa dialettica e potrebbero esserci normali tatticismi. Io sono convinto che l’America’s Cup non possa fare a meno della sfida statunitense e viceversa. Lasciamoli discutere”, ha aggiunto

il Ministro.

mec/gm/mrv

© Riproduzione riservata