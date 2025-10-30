“Andrea perde il titolo di principe e lascerà il Royal Lodge”, l’annuncio di Buckingham Palace

(Adnkronos) – Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea perderà il suo titolo reale e lascerà il Royal Lodge. “Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor”, si legge nella nota.

“Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere, ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e si trasferirà in un’altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico – si legge ancora – Le loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso”.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, il principe Andrea si trasferirà in una proprietà privata della tenuta di Sandringham, nel Norfolk, il cui mantenimento sarà a carico del re.

Sky News apprende che anche la sua ex moglie, Sarah Ferguson, lascerà la residenza di Windsor che condivideva con lui. Ferguson, sposata con Andrea dal 1986 al 1996, dovrà ora trovare una sistemazione autonoma. La (ex) duchessa di York aveva già perso il suo titolo ufficiale all’inizio del mese in seguito alla rinuncia di Andrea agli altri titoli.

Resta invece confermato che le figlie del principe Andrea, le principesse Eugenie e Beatrice, manterranno i loro titoli, essendo figlie dirette di un figlio del Sovrano. La decisione è in linea con le Letters Patent del re Giorgio V del 1917.