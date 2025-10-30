Il saper fare liutario che ha reso celebre Cremona nel mondo continua a tramandarsi di generazione in generazione: succede a Casa Stradivari, nello stesso luogo dove un tempo il sommo liutaio creava strumenti memorabili e ora la Fondazione lui intitolata eroga il Corso di Alto Perfezionamento in Liuteria in sinergia con il Comune e il Museo del Violino.

Il secondo ciclo prende il via con quattro giovani talenti diplomati alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona: Daichi Sakamoto e Angelo Rapaccioli Morassi, ventenni cresciuti nella città del Torrazzo, Soma Suzuki dal Giappone e Wang Qingyuan dalla Cina.

Guidati dai Maestri artigiani Marcello Ive, Primo Pistoni, Davide Sora, costruiranno strumenti dei quali potranno ascoltare il suono ricevendo pareri dai musicisti che incontreranno a Casa Stradivari, dove artisti di spicco si alternano fra masterclass ed esecuzioni come il violinista Kirill Troussov in questi giorni.

Il Corso, avviato il 30 ottobre, proseguirà fino a giugno 2027.

