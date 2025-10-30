E’ il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, il primo in provincia di Cremona ad approvare la delibera presentata dall‘Associazione Bi.Genitori per istituire la festa dei figli.

“Vogliamo esprimere i nostri complimenti a tutta l’amministrazione del Comune per aver approvato la nostra delibera, istituire la “Festa dei Figli” vuole essere un mezzo importante per equiparare il ruolo dei figli all’interno della famiglia”, afferma Massimo Brugnini, Presidente dell’associazione Bi.Genitori. “Come c’è la festa della mamma, la festa del papà, dei nonni, mancava proprio questa ricorrenza. Non tutti siamo mamme, papà, nonni, ma tutti noi siamo figli, ecco perchè è importante che tutti i Comuni prendano seriamente in considerazione questa nostra proposta.

“Nei giorni scorsi abbiamo inviato anche alla Provincia di Cremona ed alla Regione Lombardia, la stessa proposta di delibera”, aggiunge Brugnini, siamo certi che vista l’importanza del tema proposto altri Comuni si uniranno a questa bella iniziativa.

In altri Comuni italiani dove già è presente, e come indicato nel Disegno di Legge presentato in Senato, la data per la “Festa dei Figli” è quella del 15 giugno”

Prossimamente una delegazione di Bi.Genitori sarà ricevuta dal sindaco Maurizio Romanenghi per portare alcuni regali ai bambini della scuola materna del Comune.

