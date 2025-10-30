Ultime News

30 Ott 2025 Questa Cremonese
ha rovesciato la Serie A
30 Ott 2025 Vescovi lombardi in Terra Santa
per pace e dialogo interreligioso
30 Ott 2025 Santi e Defunti, le celebrazioni con
il vescovo in Cattedrale e al Cimitero
30 Ott 2025 "I gioielli sotto casa": alla
scoperta di Como e del suo lago
30 Ott 2025 Cremonese, contro il Genoa
altri due gol su palla inattiva
Nazionali

Ebner (Cam. Commercio Bolzano): “Nord e Sud dialogano con il linguaggio dei sapori”

(Adnkronos) – “Siamo a una fermata, ma il capolinea è ancora lontano. Questo è stato un progetto importante e lungimirante: abbiamo cercato di unire realtà alternative e non concorrenziali. L’interesse della Camera di commercio è sostenere le imprese, non solo vendendo prodotti ma costruendo dialogo tra Nord e Sud con il linguaggio universale dei sapori e dei saperi. Nel nostro piccolo, cerchiamo di favorire l’avvicinamento tra culture e tradizioni. Questa complementarità ha funzionato e può funzionare anche in futuro, creando connessioni solide”. Lo ha dichiarato Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano, durante il lancio della campagna ‘Cosenza-Bolzano Food Express’, presso la delegazione della Regione Calabria a Roma. 

“Tutte le aziende interessate – ha evidenziato Ebner – vengono informate e coinvolte. La Camera di commercio di Bolzano conta 61.000 imprese, di cui 21.000 nel settore agricolo, dove i nostri prodotti principali restano latte, vino e mela”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...