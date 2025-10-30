Ultime News

30 Ott 2025 "I gioielli sotto casa": alla
scoperta di Como e del suo lago
30 Ott 2025 Cremonese, contro il Genoa
altri due gol su palla inattiva
30 Ott 2025 Bracciale elettronico a Faneto,
il legale: "Tutela per la vittima"
30 Ott 2025 Bonazzoli sulla rovesciata:
"Ho preferito quella di Milano"
30 Ott 2025 Juvi si ferma dopo tre vittorie
La Sella Cento prevale 94-74
Video Pillole

Economia circolare, uno strumento di conoscenza per aiutare le PMI italiane

MILANO (ITALPRESS) – “All’Università di Torino abbiamo da tempo avviato un percorso che ha come focus le dinamiche di innovazione per la transizione circolare e che permesso di portare le nostre competenze dentro il progetto GRINS in cui coordiniamo lo Spoke 5. Stiamo sviluppando un contributo che mira a fornire uno strumento conoscitivo a disposizione del sistema produttivo per poter affrontare in modo consapevole ed efficace una scelta di transizione”. Lo ha detto Francesco Quatraro, Professore ordinario di Politica Economica dell’Università di Torino e Leader Spoke 5 del progetto GRINS.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...