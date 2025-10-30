Ultime News

30 Ott 2025 "Non più di 20 per classe",
proposta AVS presentata a Cremona
30 Ott 2025 Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
30 Ott 2025 Scontro sulla sp498 a Casalbuttano
Strada chiusa per quasi due ore
30 Ott 2025 La mostra Respiro Vitale
al Cimitero Monumentale
30 Ott 2025 Espose pelle di coccodrillo: per
artista, multa di 10.000 euro
Energia, Caroli (Luiss): “Povertà energetica, serve unire competenze e visione sociale”

(Adnkronos) – “La Luiss è impegnata da anni nello studio e nella formazione per migliorare le competenze nella gestione energetica, per accompagnare lo sviluppo delle imprese e di tutti gli attori alla transizione energetica. Abbiamo lavorato con grande interesse al tema della povertà energetica perché, un’altra delle caratteristiche della nostra università è quella di impegnarsi anche per miglioramento dei risultati delle condizioni ambientali e sociali. Per noi contribuire a un argomento di così grande rilievo è stato molto significativo.” Lo ha detto Matteo Caroli, professore di gestione sostenibile delle imprese dell’università Luiss, intervenuto alla presentazione del primo volume sulla povertà energetica, realizzato dalla Fondazione Banco dell’energia in collaborazione con l’Università Luiss, nel Campus dell’Ateneo. 

