“Il Comune di Gerre de’ Caprioli ha avviato le procedure per una variante generale al Piano di Governo del Territorio“. Lo comunica in una nota il sindaco Michel Marchi. “L’attuale piano, approvato nel febbraio 2015 a pochi mesi dall’insediamento per il primo mandato, aveva risolto e sanato un ritardo di approvazione, ma le idee della nuova amministrazione non avevano avuto modo di trovare piena attuazione”.

“Oggi, dopo 10 anni”, scrive il sindaco, “anche in ragione di una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio, unitamente alle nuove norme, in particolar modo quelle relative alla riduzione del consumo di suolo e alle programmazioni inerenti i rischi idraulici, è giunto il momento di mettere mano al piano nella sua totalità.

Il nuovo strumento urbanistico dovrà darci una visione di come pensiamo e vogliamo Gerre nei prossimi 15/20 anni, sia in termini di espansione edificatoria, che per quanto attiene i servizi e le infrastrutture. Il territorio di Gerre, compresso tra il capoluogo e il fiume Po, presenta peculiarità che hanno bisogno di essere approfondite, anche con la collaborazione dei cittadini”.

Anche per questo è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento che consente a chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, di presentare suggerimenti e proposte, anche nel caso corredati da elaborati grafici. Il termine per la presentazione è fissato al 28 gennaio 2026 e l’avviso è reperibile sul sito del Comune e sul Bollettino Unico di Regione Lombardia.

“In questo mandato”, conclude Marchi, “ci eravamo dati l’obiettivo di questa revisione. Il lavoro che inizia oggi, e durerà circa due anni, porterà a questo importante risultato da lasciare a Gerre e alle sue genti”.

© Riproduzione riservata