Il Mediterraneo al centro del Women Economic Forum 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Il Women Economic Forum quest’anno sceglie Palermo e un nuovo focus tematico: Il Mediterraneo. L’edizione 2025 si tiene a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia: una due giorni di incontri, dialoghi e visioni sul ruolo strategico delle donne nello sviluppo dell’area mediterranea.Il programma di questa nuova edizione prevede sette sessioni plenarie, dedicate a temi centrali per il futuro economico e sociale dell’area mediterranea: leadership femminile, food innovation, sostenibilità urbana, aerospazio, salute, futuro dell’istruzione e, novità di quest’anno, la disinformazione digitale.

