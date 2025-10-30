Ultime News

30 Ott 2025 "Non più di 20 per classe",
proposta AVS presentata a Cremona
30 Ott 2025 Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
30 Ott 2025 Scontro sulla sp498 a Casalbuttano
Strada chiusa per quasi due ore
30 Ott 2025 La mostra Respiro Vitale
al Cimitero Monumentale
30 Ott 2025 Espose pelle di coccodrillo: per
artista, multa di 10.000 euro
Video Pillole

Il Mediterraneo al centro del Women Economic Forum 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Il Women Economic Forum quest’anno sceglie Palermo e un nuovo focus tematico: Il Mediterraneo. L’edizione 2025 si tiene a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia: una due giorni di incontri, dialoghi e visioni sul ruolo strategico delle donne nello sviluppo dell’area mediterranea.
Il programma di questa nuova edizione prevede sette sessioni plenarie, dedicate a temi centrali per il futuro economico e sociale dell’area mediterranea: leadership femminile, food innovation, sostenibilità urbana, aerospazio, salute, futuro dell’istruzione e, novità di quest’anno, la disinformazione digitale.

sat/gtr

