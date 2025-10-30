Ultime News

Lagalla “Se non si sviluppa dai dati si rischia di bruciare risorse”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questi incontri sono il barometro dell’economia e dell’avanzamento, così come dell’arretramento. delle dinamiche di sviluppo regionale: vanno tenute nella dovuta attenzione, perché la politica del fare deve riposare sulla conoscenza del dato”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine di Act Tank 2025, tenutosi a Palazzo Branciforte a Palermo. “Se non si sviluppa dai dati e dalle elaborazioni intelligenti finalizzate alla proposta politica si rischia di bruciare risorse e mancare gli obiettivi futuri – aggiunge Lagalla, – In questi anni abbiamo guardato concretamente alle cose da fare e alcuni segnali sono molto importanti: gli investimenti sul digitale trovano riscontro nell’economia, nella formazione e nel miglioramento di alcuni servizi, a partire da quelli turistici che vedono Palermo svettare come una delle nuove capitali del turismo soprattutto internazionale; l’incremento più rilevante si è avuto proprio in questi termini”.
