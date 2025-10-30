Lazio, un Consiglio in Salute fa tappa all’Inps di Latina





LATINA (ITALPRESS) – La prevenzione rappresenta un investimento che può generare benefici sulla salute e sul benessere delle persone, oltre a consentire la diagnosi precoce e tempestiva. Per questo motivo, “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito promosso dal Consiglio regionale Lazio, ha fatto tappa a Latina presso la sede dell’Inps, con attività e visite rivolte ai dipendenti dell’Istituto.

