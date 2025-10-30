“La querela?. Non la rimetto. Lei ha sbagliato e deve fare i conti con la giustizia”. Così in aula un anziano di 71 anni, vittima di un tentato furto avvenuto la mattina del 16 maggio del 2021 verso mezzogiorno in via Massarotti. La ladra, Rubinita, 26 anni, nata in Spagna ma di origine romena, è stata condannata a 6 mesi, pena sospesa, e ad una multa di 100 euro. Nei suoi confronti, il giudice ha trasmesso gli atti alla procura per un altro reato, quello di resistenza a pubblico ufficiale, che l’imputata avrebbe commesso nei confronti del figlio della vittima, medico capo della Questura. Grazie a lui il furto non era andato a segno.

Quella mattina il poliziotto, libero dal servizio, aspettava suo padre per andare a pranzo insieme. “Ad un certo punto ho visto che era affiancato da una ragazza“, ha spiegato il medico in aula. “Poi lei gli ha toccato il braccio e una spalla. Pensavo che si conoscessero, ma quando ho visto mio padre farmi un cenno, ho iniziato a correre per raggiungerlo”. In quel momento l”imputata si era parata davanti all’anziano che al collo portava una collanina d’oro. “Mi ha messo le mani al collo“, ha raccontato la vittima. “Mio figlio era a dieci metri da me e l’ha fermata”.

“Mi sono qualificato e le ho detto di fermarsi”, ha riferito in aula il dirigente medico. “Lei mi ha guardato, mi ha detto che era incinta, io l’ho presa per un braccio e lei mi ha spinto. Poi è scappata via correndo in mezzo alla strada. L’ho inseguita e nel frattempo ho allertato i colleghi della Questura”. Sul posto erano intervenuti i poliziotti della Mobile. La donna, che sgomitava, era stata bloccata e messa a terra in sicurezza“.

La ladra era stata accompagnata in Questura, fotosegnalata e perquisita. Addosso aveva un telefonino e il biglietto da visita di un avvocato, lo stesso che l’ha difesa a processo. La 26enne è incensurata, ma nei suoi confronti risultano denunce in varie parti d’Italia per furti di orologi. Anche l’anziano preso di mira a Cremona ne portava uno, ma questa volta le attenzioni dell’imputata erano per la sua collanina.

Sara Pizzorni

