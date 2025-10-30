Si è svolta nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Seoul, la prima tappa della missione in Corea della delegazione cremonese che domani inaugurerà, al Deoksugung Palace, un grande evento internazionale che vedrà protagonista per tre settimane il violino Stradivari Vesuvio 1727 e Cremona come capitale della liuteria. In questa occasione è stato rinnovato l’Accordo di Reciproco Scambio Economico e Culturale tra la città di Cremona e quella di Goryeong (Repubblica di Corea del Sud).

A rinnovare la collaborazione sono stati il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona e il sindaco di Goryeong Lee Nam-Cheol, alla presenza dell’ambasciatrice Emilia Gatto, dei rappresentanti dell’Ambasciata italiana e delle istituzioni culturali e accademiche coreane e italiane, con la direttrice del Museo del Violino Virginia Villa, il conservatore Riccardo Angeloni, il professore Marco Malagodi del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali e Tomaso Vecchi, Pro Rettore dell’Università di Pavia.

L’accordo – sottoscritto il 10 novembre 2014 nella Sala Quadri di Palazzo Comunale dagli allora sindaci Gianluca Galimberti e Yong Hwan Kwak – consolida un legame profondo tra due città unite da una comune vocazione musicale e culturale: Cremona, capitale mondiale della liuteria, e Goryeong, culla del gayageum, strumento tradizionale simbolo della musica coreana.

Nel corso degli anni, la collaborazione tra Cremona e Goryeong si è tradotta in numerosi scambi artistici, accademici ed economici, con la partecipazione di delegazioni, ensemble musicali e istituzioni di entrambi i Paesi. Momenti significativi di questo percorso sono state le visite del 2016 e del 2019 a Cremona e Crema, nonché il tour di spettacoli coreani del 2023, organizzati dal Goryeong Culture Center con il sostegno del Ministero della Cultura Coreano e del Consolato Generale della Repubblica di Corea.

Con l’incontro di oggi, Cremona e Goryeong riaffermano la volontà di proseguire e ampliare gli scambi culturali, artistici, formativi ed economici, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, università, scuole di musica, imprese e realtà innovative.

“Questo rinnovo – ha dichiarato il sindaco Andrea Virgilio – rappresenta un segno concreto della capacità di unire tradizione e innovazione, cultura e sviluppo. Le nostre città condividono la stessa passione per la musica e per l’artigianalità, ma guardano anche insieme al futuro, alla ricerca e alla tecnologia come strumenti di crescita comune.”

L’incontro a Seoul si è concluso con l’impegno reciproco a promuovere nuovi progetti congiunti nell’ambito della liuteria, della formazione musicale, della ricerca applicata e dell’innovazione culturale, rafforzando così un’amicizia che dura da oltre un decennio e continua a crescere nel segno della musica e della cooperazione internazionale.

