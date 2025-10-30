Ultime News

30 Ott 2025 Gerre de' Caprioli: parte l'iter
per la revisione del Pgt
30 Ott 2025 "Non più di 20 per classe",
proposta AVS presentata a Cremona
30 Ott 2025 Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
30 Ott 2025 Casalbuttano, scontro sulla
Soncinese: chiusa per quasi 2 ore
30 Ott 2025 La mostra Respiro Vitale
al Cimitero Monumentale
Nazionali

Parigi, Sonego ko agli ottavi con Medvedev

(Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego al torneo Atp Masters 1000 di Parigi. Il piemontese, numero 45 del mondo, cede al russo Daniil Medvedev, numero 13 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 dopo due ore e 41 minuti. Medvedev è così ancora in corsa per un posto alle Atp Finals, che conquisterebbe in caso di vittoria del torneo a Parigi.  

