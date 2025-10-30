Ultime News

30 Ott 2025 Rogo al casello di Brescia Sud:
autostrada bloccata
30 Ott 2025 Commemorazione defunti, potenziato
servizio festivo trasporto urbano
30 Ott 2025 150 anni di risparmio postale a Roma
Anche Cremona alla cerimonia
30 Ott 2025 Questa Cremonese
ha rovesciato la Serie A
30 Ott 2025 Vescovi lombardi in Terra Santa
per pace e dialogo interreligioso
“Prendersi cura di chi cura”, da Fondazione Cariplo sostegno al Terzo Settore

MILANO (ITALPRESS) – Il lavoro di cura è al centro di una crisi silenziosa, ma sempre più urgente. A rilanciare una questione cruciale per il Paese è stato l’evento “Prendersi cura di chi cura”, promosso a Milano da Fondazione Cariplo per discutere le difficoltà nel reperire e trattenere professionisti qualificati nei servizi del Terzo Settore.
E’ stato presentato un Quaderno di ricerca, curato dall’Evaluation Lab della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che fotografa un mercato del lavoro in forte tensione.

