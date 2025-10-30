Ultime News

Pulmino esce di strada nell’Aretino, feriti quattro 15enni e il conducente

(Adnkronos) – Un pulmino con a bordo quattro ragazzi di 15 anni e il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, a Lucignano in provincia di Arezzo. Il mezzo è uscito di strada intorno alle 20.30 lungo via Senese, nel comune della Valdichiana. 

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. 

Due dei ragazzi sono stati trasportati in codice minore all’ospedale di Nottola, mentre gli altri due sono stati accompagnati al pronto soccorso della Fratta di Cortona. Il conducente del mezzo, un uomo di 58 anni, è stato trasferito in codice 2 all’ospedale di Arezzo. 

