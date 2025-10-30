Nazionali
Riforma della Giustizia, Schlein: “Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere”
(Adnkronos) – “Lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, dopo l’approvazione definitiva dall’aula del Senato della riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura.
