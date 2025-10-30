Ultime News

30 Ott 2025 "I gioielli sotto casa": alla
scoperta di Como e del suo lago
30 Ott 2025 Cremonese, contro il Genoa
altri due gol su palla inattiva
30 Ott 2025 Bracciale elettronico a Faneto,
il legale: "Tutela per la vittima"
30 Ott 2025 Bonazzoli sulla rovesciata:
"Ho preferito quella di Milano"
30 Ott 2025 Juvi si ferma dopo tre vittorie
La Sella Cento prevale 94-74
Nazionali

Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Sonego. Oggi, giovedì 30 ottobre, l’azzurro affronta Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il torinese arriva dalla bellissima vittoria contro il connazionale Lorenzo Musetti, mentre il russo è reduce dal comodo successo contro Dimitrov. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming 

Il match tra Sonego e Medvedev è in programma oggi sul Court 1 come ultimo match di giornata. Sono tre i precedenti tra i due e ad avere la meglio è sempre stato il russo. 

Sonego-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 

