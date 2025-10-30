Video Pillole
Tg News – 30/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
– Approvata riforma della giustizia, Meloni “Traguardo storico”
– No al Ponte sullo Stretto, Governo attende motivazioni
– Bce lascia tassi di interesse invariati al 2%
– Furto al Louvre, 5 nuovi arresti a Parigi
– Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite
– Primo trapianto al mondo di arteria polmonare a Roma
– Poste Italiane e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale
– Previsioni 3BMeteo 31 Ottobre

