Ultime News

30 Ott 2025 Gerre de' Caprioli: parte l'iter
per la revisione del Pgt
30 Ott 2025 "Non più di 20 per classe",
proposta AVS presentata a Cremona
30 Ott 2025 Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
30 Ott 2025 Scontro sulla sp498 a Casalbuttano
Strada chiusa per quasi due ore
30 Ott 2025 La mostra Respiro Vitale
al Cimitero Monumentale
Video Pillole

Tg News – 30/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
– Approvata riforma della giustizia, Meloni “Traguardo storico”
– No al Ponte sullo Stretto, Governo attende motivazioni
– Bce lascia tassi di interesse invariati al 2%
– Furto al Louvre, 5 nuovi arresti a Parigi
– Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite
– Primo trapianto al mondo di arteria polmonare a Roma
– Poste Italiane e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale
– Previsioni 3BMeteo 31 Ottobre
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...