30 Ott 2025 "I gioielli sotto casa": alla
scoperta di Como e del suo lago
30 Ott 2025 Cremonese, contro il Genoa
altri due gol su palla inattiva
30 Ott 2025 Bracciale elettronico a Faneto,
il legale: "Tutela per la vittima"
30 Ott 2025 Bonazzoli sulla rovesciata:
"Ho preferito quella di Milano"
30 Ott 2025 Juvi si ferma dopo tre vittorie
La Sella Cento prevale 94-74
Usa, Trump annuncia: “Riprenderemo test armi nucleari”

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato l’avvio immediato di test di nuove armi nucleari, in risposta a quanto stanno facendo altri Paesi. In un post su Truth da Gyeongju, in Corea del Sud, prima del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping, il presidente americano ha scritto: “Dal momento che altri Paesi hanno programmi per testare (le armi), ho dato istruzioni al dipartimento della Guerra perché testino le nostre armi nucleari su eguali basi. Questo processo inizierà immediatamente”. 

Trump ha ricordato che “gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo è stato realizzato, incluso un completo aggiornamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato. A causa dell’enorme potere distruttivo, ODIAVO farlo, ma non avevo scelta!”.  

Quindi, il presidente ha sottolineato che, per quanto riguarda l’arsenale di armi nucleari, “la Russia è al secondo posto e la Cina è al terzo, ma entro cinque anni raggiungerà” Washington e Mosca. 

