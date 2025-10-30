Webuild, al WEF di Palermo arriva la sala immersiva Evolutio





PALERMO (ITALPRESS) – Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugurata a Villa Zito a Palermo, sede della Fondazione Sicilia. L’allestimento temporaneo tratto dalla mostra Evolutio, in corso al Museo dell’Ara Pacis di Roma, racconta il ruolo delle grandi infrastrutture nella trasformazione dell’Italia. La sala immersiva sarà visitabile gratuitamente fino al 9 novembre, in occasione del Women Economic Forum, una due giorni in programma dal 30 ottobre e dedicata al dialogo tra istituzioni, imprese e società sul futuro del Mediterraneo.

sat/gtr

