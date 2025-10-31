Ultime News

31 Ott 2025 Il suono del violino “Vesuvio”
di Stradivari incanta Seoul
31 Ott 2025 "L'epoca dell'incertezza": in Fiera
è il giorno di Assoindustria
31 Ott 2025 Nominato il Direttore di AIPo:
è Gianluca Zanichelli
31 Ott 2025 Castelleone: uomo arrestato con
accusa di rapina in pieno centro
31 Ott 2025 "Uno scarico nel mondo": il nuovo
podcast dei meccanici di Cr.Forma
Video Pillole

Albanese “Vogliamo intensificare i rapporti tra imprese siciliane e tunisine”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una giornata importante perché mettiamo a contatto imprese tunisine, imprese siciliane, soprattutto dell’area del palermitano e di Enna, e questo fa ben sperare affinché si possa iniziare un rapporto ancora più intenso nell’ambito commerciale e culturale”. A dirlo Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, in occasione del convegno “Industrie 5.0: Agroalimentari, nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia” che si è svolto a Palermo.
fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...