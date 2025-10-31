Ultime News

31 Ott 2025 Aem: "Procedura di selezione del
direttore generale con trasparenza"
31 Ott 2025 Sesto ed Uniti:
riaperto l'ufficio postale
31 Ott 2025 Industriali, il presidente Ferraroni:
"Un momento di incertezza totale"
31 Ott 2025 Foti: "Dall'epoca dell'incertezza
all'epoca della speranza"
31 Ott 2025 Gentiloni: "L'Europa unico attore
che difende il multilateralismo"
Video Pillole

America Week – Episodio 39

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ogni volta che pensi di aver capito la direzione di Donald Trump, lui cambia bersaglio. È come inseguire un’ombra che si moltiplica. Il Pentagono sta addestrando una nuova “forza d’emergenza” della Guardia Nazionale: oltre 23 mila militari destinati al controllo delle folle nelle città americane. È la prima volta che un presidente ordina la creazione di un’unità permanente per l’ordine pubblico, con equipaggiamento
antisommossa. Non per un uragano o un disastro naturale: ma per “proteste civili”. Entro il primo gennaio 2026, ogni Stato dovrà fornire almeno 500 soldati. E tutto questo avviene mentre il Congresso è paralizzato dal prolungato shutdown, con stipendi bloccati e agenzie federali chiuse.
(Video di Stefano Vaccara)

