Ultime News

31 Ott 2025 Mariani: unità d'intenti tra impresa
politica e amministratori locali
31 Ott 2025 Nicola: “Ogni gara è un'occasione
per fare qualcosa di straordinario"
31 Ott 2025 Rocky Horror Picture Show,
serata da tutto esaurito al Filo
31 Ott 2025 Poste: il risparmio visto dai
direttori Elisabetta e Angelo
31 Ott 2025 Italia paese industriale? "Qualche
costo dobbiamo metterlo in conto"
Video Pillole

Assistenza pediatrica, Ranucci “Obiettivo Ismett garantire l’equità sociale”

PALERMO (ITALPRESS) – Un’assistenza pediatrica senza barriere di alcun tipo, creando una rete più ampia possibile con altre realtà europee: questo l’obiettivo tracciato dall’Ismett di Palermo nel corso del Women Economic Forum, in corso nel capoluogo siciliano. A tracciare la strada è Giusy Ranucci, responsabile delle Patologie pediatriche presso l’Ismett: “La nostra struttura pediatrica è un’eccellenza clinica – sottolinea -. Il nostro obiettivo è proprio garantire l’equità sociale. Cerchiamo di essere promotori di una salute in ambito pediatrico che vada oltre i confini geografici e superi le barriere sociali, culturali, logistiche, legali o che comunque interessano i cittadini in tutta una serie di aspetti. Per garantire questo c’è sicuramente bisogno di strutture alle spalle, ma devono essere fortificate per avere servizi utili per il superamento di tutte queste sfaccettature: la nostra quindi è una pediatria che crede in un futuro in cui l’assistenza sanitaria debba essere garantita in maniera equa a tutti i bambini, a prescindere dall’estrazione sociale e dalla provenienza”.
