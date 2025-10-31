Benetton “Fiumicino eccellenza, puntiamo a essere i migliori al mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo 65mo compleanno è anche la testimonianza che si tratta di un laboratorio di innovazione perché ci sono tanti giovani che con le loro startup lavorano per il miglioramento dell’esperienza del viaggiatore, idee che vengono da tutto il mondo che stanno migliorando e mettendo in una prospettiva diversa quello che è l’apprezzamento di questo aeroporto che è il migliore d’Europa, anche in termini di sostenibilità. Si tratta di un centro d’eccellenza da tutti i punti di vista”. Così il presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton, in occasione della celebrazione del 65° anniversario dell’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino. “Sono pianificati altri 9 miliardi di investimenti perché pensiamo che si possa provare a essere tra i migliori al mondo. L’Italia lo merita e su questo ci vogliamo impegnare”, ha aggiunto.

