Ultime News

31 Ott 2025 "Uno scarico nel mondo": il nuovo
podcast dei meccanici di Cr.Forma
31 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition:
la finale il 1 novembre
31 Ott 2025 Una società sempre più anziana:
218 nonni ogni 100 ragazzi
31 Ott 2025 Età media oltre 47 anni
E alcuni sono già sopra i 50
31 Ott 2025 In 80 dei 113 comuni presenti
almeno 100 cittadini stranieri
Nazionali

Bimba legata a una sedia con una sciarpa, licenziata educatrice in asilo di Napoli

(Adnkronos) – Una bimba sarebbe stata legata a una sedia con una sciarpa durante il pranzo a scuola, per questo un’operatrice di un asilo di Napoli è stata licenziata. 

I carabinieri della stazione Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere dopo la richiesta di una donna: la signora aveva saputo che il giorno prima, mentre era a mensa, sua figlia sarebbe stata legata alla sedia da un’educatrice dell’asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. Sul posto presente anche la direttrice della scuola che ha comunicato di aver già licenziato la collaboratrice che era stata assunta da soli 4 giorni. La madre della bimba, evidentemente rassicurata, non ha sporto denuncia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...