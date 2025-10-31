Ultime News

31 Ott 2025 Stalking, 82enne a processo: "Mai
detto terroni, tutto travisato"
31 Ott 2025 La "rete" si stringe alla vittima
di stalking. "Libera dalle catene"
31 Ott 2025 Violento litigio tra vicini di casa
a Casalmorano: tre in ospedale
31 Ott 2025 Casello Brescia sud: riapertura
non prima di 5-6 settimane
31 Ott 2025 Mariani: unità d'intenti tra impresa
politica e amministratori locali
Nazionali

Brignone: “Milano Cortina? Sogno di esserci, vorrei sfilare con la bandiera italiana”

(Adnkronos) – “Mi restano due grandi sogni. Essere al via come atleta e avere l’onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un’Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo”. Federica Brignone non si nasconde. E pochi mesi dopo il brutto infortunio al ginocchio, torna a parlare del sogno Milano Cortina 2026 in un’intervista a Sky Sport. 

Brignone sta lavorando tutti i giorni per rimettere gli sci ai piedi: “Il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa. Prendo la mia energia dalle sfide e dal desiderio di volermi migliorare tutti i giorni ed è questo quello che mi dà più forza. Non sono una persona che crede molto nella fortuna, ma credo nel duro lavoro e nel costante impegno giorno dopo giorno per riuscire migliorarsi sempre”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...