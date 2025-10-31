Ultime News

31 Ott 2025 Stalking, 82enne a processo: "Mai
detto terroni, tutto travisato"
31 Ott 2025 La "rete" si stringe alla vittima
di stalking. "Libera dalle catene"
31 Ott 2025 Violento litigio tra vicini di casa
a Casalmorano: tre in ospedale
31 Ott 2025 Casello Brescia sud: riapertura
non prima di 5-6 settimane
31 Ott 2025 Mariani: unità d'intenti tra impresa
politica e amministratori locali
Candidato della Lega pubblica foto con il sosia di Ranucci: “Anche lui vota per noi”. E’ polemica

(Adnkronos) – Fabio Romito, il consigliere della Regione Puglia, della Lega, uscente e ricandidato alle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi, ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook che lo ritrae con una persona che ha una somiglianza marcata con il conduttore di Report. “Anche Sigfrido Ranucci, a cui va la mia solidarietà, vota per noi. In realtà è il mio amico Pino di Corato, che gli assomiglia assai”. 

Dietro la coppia il manifesto di propaganda elettorale dello stesso Romito che è stato un possibile candidato alla presidenza della Regione e che l’anno scorso fu sconfitto nel ballottaggio, dove correva per il centrodestra, valevole per la carica di sindaco di Bari. A qualche commento critico Romito ha risposto che si tratta di “ironia e non di fake news”.  

