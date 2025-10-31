Ha raccontato ai Carabinieri di essere andata in centro paese a fare un giro in bicicletta, ma mentre era ferma per attraversare in piazza Borgo Isso un uomo ha tentato di farla cadere dalla bici e si è impossessato della sua borsetta. Sono intervenuti alcuni passanti che hanno visto la scena e hanno inseguito e bloccato il presunto autore e, subito dopo, sono arrivati i Carabinieri di Castelleone che hanno arrestato un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di una rapina commessa nei confronti di una donna anziana del posto.

La violenta aggressione è avvenuta nel centro di Castelleone il 28 ottobre quando, verso le 14 un uomo aveva iniziato a scuotere la bicicletta per farla cadere e farle cadere la borsa dal cestino. Era riuscita a rimanere in piedi e si era messa ad urlare, ma l’uomo aveva afferrato la borsetta. La vittima si trovava a bordo della sua bici in piazza Borgo Isso e doveva attraversare per dirigersi verso via Bressanoro. Sono intervenute alcune persone che avevano visto la scena e hanno inseguito e bloccato l’uomo, recuperando la borsa di cui era in possesso. Subito dopo è arrivata una pattuglia dei Carabinieri di Castelleone che, durante il servizio, passava in zona e ha notato il trambusto e alcune persone correre. Hanno preso in consegna l’uomo e, attraverso i testimoni e la vittima, hanno ricostruito quanto avvenuto poco prima. La borsa, con tutto il suo contenuto, è stata recuperata e restituita alla vittima che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Crema per un controllo medico. Il 31enne è stato accompagnato in caserma a Castelleone ed arrestato per rapina. E’ stato accompagnato al carcere di Cremona e la mattina del 30 ottobre l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha applicato la custodia cautelare in carcere.

A seguito di ulteriori accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Castelleone, il 31enne è stato individuato come il presunto autore del furto con destrezza di un marsupio avvenuto a Castelleone in via Garibaldi il pomeriggio del 26 ottobre ai danni di un uomo del posto, del un furto con destrezza di una borsa avvenuto a Castelleone in via Mura Manfredi nel pomeriggio del 27 ottobre ai danni di una donna anziana e dello scippo di una borsa avvenuto in piazza Borgo Isso il pomeriggio del 28 ottobre ai danni di una donna. Le tre vittime hanno visto il presunto autore dei furti subiti e lo avrebbero riconosciuto nel 31enne.

