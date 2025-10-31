Ultime News

31 Ott 2025 Il suono del violino “Vesuvio”
di Stradivari incanta Seoul
31 Ott 2025 "L'epoca dell'incertezza": in Fiera
è il giorno di Assoindustria
31 Ott 2025 Nominato il Direttore di AIPo:
è Gianluca Zanichelli
31 Ott 2025 Castelleone: uomo arrestato con
accusa di rapina in pieno centro
31 Ott 2025 "Uno scarico nel mondo": il nuovo
podcast dei meccanici di Cr.Forma
Nazionali

Cesena, partorisce e abbandona neonata vicino ai cassonetti: bimba salva grazie a un passante

(Adnkronos) – Ha partorito in casa da sola e poi ha abbandonato la figlia neonata vicino ai cassonetti. E’ accaduto a Calisese, una frazione di Cesena, secondo quanto rivela ‘il Resto del Carlino’, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Fortunatamente un passante ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. Sul posto carabinieri e 118. Dopo le prime cure la piccola è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. 

