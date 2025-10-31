Ultime News

31 Ott 2025 Italia paese industriale? "Qualche
costo dobbiamo metterlo in conto"
31 Ott 2025 Incendio al casello di Brescia Sud:
autista salvo per miracolo
31 Ott 2025 Aem: "Procedura di selezione del
direttore generale con trasparenza"
31 Ott 2025 Sesto ed Uniti:
riaperto l'ufficio postale
31 Ott 2025 Industriali, il presidente Ferraroni:
"Un momento di incertezza totale"
Video Pillole

Di Palma “Settore aereo tra i più dinamici e motore di sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la ‘ripartenza rock’ dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”. Così Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, in occasione della celebrazione del 65° anniversario dell’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino.

