Vent’anni fa, nel 2005, l’età media della popolazione della provincia di Cremona, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente, toccava la soglia dei 44 anni, con una crescita contante dai 43,7 del 2002, ai 43,8 del 2003 e ai 43,9 del 2004 e ancora fino a 44,6 nel 2014. Oggi, al 1° gennaio 2025 l’età media dei cremonesi è di 47,3 anni, quasi un anno in più rispetto ai 46,4 della media regionale e superata, tra le province lombarde, solo da Pavia (47,5 anni). Cremona è una provincia sempre più vecchia che ha visto aumentare di oltre 3 anni l’età media nel breve arco di un ventennio e di un anno considerando solo ultimo sessennio, dai 46,3 anni nel 2019 ai 47,7 del 2025.

Ma se il dato medio provinciale colloca Cremona tra le province più anziane della Lombardia è davvero ampio il divario nel confronto tra i 113 comuni cremonesi che, nel 2024, a fronte di una media provinciale di 47,1 anni, passano dai 52,8 anni di San Martino del Lago ai 43 di Castel Gabbiano (clicca qui per tutti i dati comune per comune).

Con una dozzina di comuni con un’età media oltre i 50 anni mentre si contano sulle dita di una mano quelli con una età media inferiore ai 44 anni. Tra i comuni più vecchi con un’età media che supera i 50 anni, oltre a San Martino del Lago, Voltido, Volongo, Derovere, Scandolara Ripa d’Oglio, Isola Dovarese, Cella Dati, Pessina Cremonese, Scandolara Ravara, San Daniele Po, Sospiro e Casalbuttano ed Uniti.

Per altro verso, con un’età media inferiore ai 44 anni, oltre a Castel Gabbiano, troviamo solo Ricengo, Martignana di Po, Malagnino, e Casaletto Vaprio. Nel mezzo i centri maggiori con Crema (48,1 anni) e Cremona (48) con Casalmaggiore, relativamente più giovane, con un’età media nel 2024 di 45,8 anni.

