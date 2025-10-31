Ultime News

31 Ott 2025 Stalking, 82enne a processo: "Mai
detto terroni, tutto travisato"
31 Ott 2025 La "rete" si stringe alla vittima
di stalking. "Libera dalle catene"
31 Ott 2025 Violento litigio tra vicini di casa
a Casalmorano: tre in ospedale
31 Ott 2025 Casello Brescia sud: riapertura
non prima di 5-6 settimane
31 Ott 2025 Mariani: unità d'intenti tra impresa
politica e amministratori locali
Video Pillole

Ex Ilva, Urso “Al lavoro per piano industriale e occupazionale”

MILANO (ITALPRESS) – “Incontreremo i sindacati tra pochi giorni, l’11 novembre a Palazzo Chigi e in quella sede illustreremo tutto quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in questi mesi per giungere a una soluzione positiva, sia per quanto riguarda il progetto di decarbonizzazione nel più breve tempo possibile di questa industria siderurgica, sia per quanto riguarda lo sviluppo e gli investimenti che si possono realizzare anche nell’area dell’ex Ilva che non sarà più utilizzata per la produzione siderurgica così come in altre aree limitrofe”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una visita all’headquarter di Pirelli, sulla situazione dell’ex Ilva.
xm4/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...