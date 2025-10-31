Ultime News

31 Ott 2025 "Uno scarico nel mondo": il nuovo
podcast dei meccanici di Cr.Forma
31 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition:
la finale il 1 novembre
31 Ott 2025 Una società sempre più anziana:
218 nonni ogni 100 ragazzi
31 Ott 2025 Età media oltre 47 anni
E alcuni sono già sopra i 50
31 Ott 2025 In 80 dei 113 comuni presenti
almeno 100 cittadini stranieri
Nazionali

Gaza, Axios: Usa offrono ad Hamas passaggio sicuro per uscire da zone controllate da Israele

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti avrebbero offerto ai membri di Hamas un passaggio sicuro dalle zone della Striscia di Gaza controllate da Israele a quelle sotto il controllo dell’organizzazione. A rivelarlo è Axios citando fonti israeliane e americane, secondo le quali l’obiettivo della proposta, presentata dai mediatori egiziani e qatarioti, è stato quello di stabilizzare il cessate il fuoco prevenendo scontri tra Hamas e le Idf. In ogni caso un alto funzionario dell’Idf ha dichiarato che nessun agente di Hamas ha effettivamente oltrepassato la cosiddetta “linea gialla”. 

Un funzionario americano ha inoltre riferito ad Axios che mercoledì gli Stati Uniti hanno informato Hamas, tramite Egitto e Qatar, che tutti gli uomini armati che si trovavano nell’area a est della “linea gialla” avrebbero dovuto abbandonarla entro 24 ore. In caso contrario, Israele avrebbe potuto attaccare obiettivi di Hamas oltre la linea. Secondo la fonte, anche Egitto e Qatar hanno dato la loro approvazione a questa decisione. 

