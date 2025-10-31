I video e le foto impressionanti dell’incendio al casello di Brescia Sud dell’autostrada A21 avvenuto giovedì pomeriggio hanno fatto il giro del web e dei social: tanti disagi per chi usa quel tratto di autostrada ma quasi miracolosamente nessuna vittima. Testimoni oculari – come riporta il Corriere della Sera- raccontano che tre auto sarebbero riuscite ad attraversare il muro di fuoco con la struttura in fiamme passando illesi. L’uomo di 56 anni, trasportatore di Castiglione delle Stiviere, si è salvato per miracolo e sembra che l’incendio si sia scaturito dal motore del furgone (fresco di tagliando) con il cambio automatico.

Il casello di Poncarale dovrebbe rimanere chiuso alcuni mesi .

