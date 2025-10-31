Italia-Gabon: sanità ed edilizia sociale al centro di memorandum firmati da Gksd





ROMA (ITALPRESS) – Sono stati firmati oggi a Roma due protocolli d’intesa tra la Repubblica del Gabon e la Gksd Investment Holding. Gli accordi sono stati sottoscritti all’Hotel Saint Regis dal ministro degli Esteri del Gabon, Regis Onanga Ndiaye, e dal presidente di Gksd Kamel Ghribi, alla presenza del capo dello Stato gabonese Brice Clotaire Oligui Nguema, Al centro dei memorandum il settore sanitario e l’edilizia sociale.

