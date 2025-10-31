Ultime News

31 Ott 2025 Il suono del violino “Vesuvio”
di Stradivari incanta Seoul
31 Ott 2025 "L'epoca dell'incertezza": in Fiera
è il giorno di Assoindustria
31 Ott 2025 Nominato il Direttore di AIPo:
è Gianluca Zanichelli
31 Ott 2025 Castelleone: uomo arrestato con
accusa di rapina in pieno centro
31 Ott 2025 "Uno scarico nel mondo": il nuovo
podcast dei meccanici di Cr.Forma
Video Pillole

Italia-Tunisia, Lagalla “Palermo al centro di attenzione internazionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “I rapporti con la Tunisia sono tra i più stabili anche sul piano degli scambi commerciali, delle transazioni economiche, delle iniziative comuni anche a livello di formazione accademica. La Sicilia sta facendo la sua parte. Palermo è al centro di un’attenzione internazionale che mi piace sottolineare e che ha dato e sta dando risultati oggettivi”. A dirlo il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione del convegno “Industrie 5.0: Agroalimentari, nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia” promosso dalla Camera di Commercio Palermo Enna, in collaborazione con il consolato della Tunisia a Palermo.
