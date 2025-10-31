Ultime News

Mariani: unità d'intenti tra impresa
politica e amministratori locali

Tanti i rappresentanti delle istituzioni, civili e militari, presenti all’Assemblea degli Industriali questa mattina in Fiera. Tra i primi a commentare l’intervento del presidente Maurizio Ferraroni, il n. 1 della Provincia Roberto Mariani:  “Ho apprezzato molto la sua relazione, un intervento appassionato e di grande visione che ha offerto un’analisi ad ampio raggio sulle politiche industriali e sulle loro ricadute sul territorio cremonese.

“Il messaggio forte che arriva è quello della necessità di una reale unità di intenti tra il mondo dell’impresa, quello politico e quello amministrativo locale: solo così l’impresa italiana, e con essa quella cremonese, potrà continuare a essere competitiva, innovativa e capace di esprimere eccellenza sul territorio”.

Mariani ha poi aggiunto: “Il titolo scelto, “L’epoca dell’incertezza”, e la ricorrenza degli ottant’anni dell’Associazione richiamano con forza i valori di responsabilità, visione e coraggio che hanno guidato gli industriali cremonesi fin dalle origini. Oggi più che mai, quegli stessi valori devono ispirare il nostro impegno comune per costruire il futuro del territorio”.

Da sinistra Gianni Rossini, Roberto Mariani, Matteo Piloni (foto studio B12)

