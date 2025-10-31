Tanti i rappresentanti delle istituzioni, civili e militari, presenti all’Assemblea degli Industriali questa mattina in Fiera. Tra i primi a commentare l’intervento del presidente Maurizio Ferraroni, il n. 1 della Provincia Roberto Mariani: “Ho apprezzato molto la sua relazione, un intervento appassionato e di grande visione che ha offerto un’analisi ad ampio raggio sulle politiche industriali e sulle loro ricadute sul territorio cremonese.

“Il messaggio forte che arriva è quello della necessità di una reale unità di intenti tra il mondo dell’impresa, quello politico e quello amministrativo locale: solo così l’impresa italiana, e con essa quella cremonese, potrà continuare a essere competitiva, innovativa e capace di esprimere eccellenza sul territorio”.

Mariani ha poi aggiunto: “Il titolo scelto, “L’epoca dell’incertezza”, e la ricorrenza degli ottant’anni dell’Associazione richiamano con forza i valori di responsabilità, visione e coraggio che hanno guidato gli industriali cremonesi fin dalle origini. Oggi più che mai, quegli stessi valori devono ispirare il nostro impegno comune per costruire il futuro del territorio”.

