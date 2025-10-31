E’ iniziata questa mattina in Fiera l’assemblea generale dell’Associazione Industriali di Cremona, un momento di riflessione sulla congiuntura economica con un ricco parterre di ospiti: Ferruccio De Bortoli, presidente della Fondazione ed editorialista Corriere della Sera; Paolo Gentiloni, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e già Commissario europeo per gli affari economici e monetari; Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia; Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Presenti i rappresentanti di tutto il mondo produttivo cremonese e non solo, per un assise che arriva, come recita il titolo scelto per la kermesse, nel pieno dell’epoca dell’incertezza. E proprio da qui è partito il presidente degli Industriali Cremonesi, Maurizio Ferraroni, nell’intervento introduttivo: “L’’attuale momento storico ci dà un profondo senso di inquietudine e di insicurezza. Siamo attraversati da un senso di sgomento di fronte ai conflitti – oggi più di cinquanta – che infiammano il mondo, il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale”.

Uno scenario ben diverso da quello di 80 anni fa quando anche a Cremona nasceva l’associazione, segno del desiderio di rinascita del dopoguerra, come ha ricordato il video introduttivo.

Gli scenari globali sono cambiati, ha continuato il presidente, “le turbolenze politico-militari degli ultimi anni hanno provocato un vero cambio epocale. Le logiche della geopolitica hanno frequentemente preso il sopravvento sui mercati globali. Il mondo sta passando da un’integrazione globale a un sistema frammentato e conflittuale, dove le leggi dell’economia devono confrontarsi con la politica.

“Nel 2020 la pandemia ha rivelato la fragilità di filiere troppo lunghe e concentrate in pochi Paesi, il drammatico contesto ci ha insegnato che la dipendenza da pochi centri produttivi è una forma di pericolosa vulnerabilità”. Dazi, sanzioni economiche, barriere commerciali, politiche di dumping, sono oggi azioni usate non solo per battaglie commerciali, ma come armi di pressione e persuasione politica”.

“Il momento non è facile, ma dobbiamo prendere esempio dallo spirito del 1945″, ha aggiunto Ferraroni chIamando un applauso dalla platea in onore dei fondatori. Certo una guerra così vicina a noi – l’invasione dell’Ucraina – suscita sgomento per la perdita delle vite umane, ma – ha aggiunto Ferraroni – sono stati i droni che alcuni mesi fa hanno sorvolato i cieli europei a far suonare la sveglia agli Stati Europei, non più protetti dall’ombresso della difesa statunitense. “Senza sicurezza non c’è libertà, e la libertà è il presupposto della democrazia”.

Terre rare, gas, peTrolio, microchip, commodities agricole: “Oggi non sono più solo oggetti di scambi, ma vengono utilizzati su un tavolo da gioco, ossia la supremazia in alcune aree del territorio”, ha aggiunto.

I DAZI AMERICANI. “Quando l’America di Trump ha scelto quella strada, l’Europa si è trovata davanti a un bivio.

Avremmo potuto rispondere colpo su colpo, muro contro muro, dazio contro dazio. Ma sarebbe stata una guerra commerciale che nessuno avrebbe vinto, e noi subìto i danni maggiori.

“Ecco perché accettare, senza reagire con controdazi, non è stato un segno di debolezza, ma di prudenza, certamente consapevoli di effetti innegabili sulle nostre esportazioni.

La forza non si misura però nella capacità di alzare barriere, ma nella capacità di costruire ponti, di restare uniti, di guardare lontano con lungimiranza. È fondamentale avere un dialogo con un’area che per noi è il secondo mercato di sbocco, con il quale ci uniscono molte affinità consolidate nei secoli”.

Innegabile la forte contrazione delle esportazioni in Usa, ad esempio nel settore pasta e qui è indispensabile una forte azione delle diplomazia.

