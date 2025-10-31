Oltre 1.200 chilometri con il nuovo Qashqai e-Power





ROMA (ITALPRESS) – Quasi dieci anni dopo il suo debutto a livello mondiale, e dopo tre anni dal lancio in Europa, Nissan presenta la nuova generazione della sua esclusiva tecnologia e-Power. Un propulsore pensato per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina. e-Power è la rivoluzione dell’ibrido, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza degli ibridi tradizionali, nel sistema e-POWER la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote. Il Nuovo e-POWER, completamente riprogettato offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico, consolidando così il suo ruolo di tecnologia Nissan per facilitare la transizione verso la mobilità a zero emissioni con un’autonomia di oltre 1.200 km, con emissioni di CO2 che passano da 116 a 102 grammi per chilometro e 15 cavalli in più di potenza in modalità Sport.

